Ubisoft регистрирует доменное имя «Prince of Persia 6»

Уже несколько месяцев к ряду ходят слухи о том, что Ubisoft может воскресить паззл-платформер Prince of Persia. Франчайз не обновлялся с 2010 года, и фанаты умоляли издателя вернуться к этому проекту.

И вот, на фоне волны слухов о переиздании Sands of Time Trilogy, Ubisoft зарегистрировала новое доменное имя «princeofpersia6.com», что намекает на куда большие планы, чем переиздание.

Владельцем доменного имени значится компания Ubisoft, что исключает варианты с фейками.

Prince of Persia

В прошлом, Ubisoft уже регистрировал доменное имя для игры таким образом, что говорит о тенденции. Также это не говорит о простом желании «застолбить» названия, иначе они фирма уже регистрировала бы имена для седьмой, восьмой и последующих частей.

Что будет представлять собой игра Prince of Persia 6 пока неизвестно. Возможно, она будет иметь отношении к трилогии Sands of Time Trilogy, но это может быть и совершенно новая игра.