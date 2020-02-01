Ubisoft обещает новую редактуру видеоигр

Люди часто жалуются, что современные видеоигры потеряли былой шарм и уникальность, а различные идеи и трюки повторяются от одной игре к другой.

Компания Ubisoft, хотя и делает превосходные по визуальной части игры, также страдает от избитости, а потому она решила немного разнообразить свои проекты в будущем.

Игроделов всё чаще обвиняют в отсутствии креативного разнообразия. И тут дело в том, что все игры, выпускаемые Ubisoft за последние несколько лет, имели один и тот же редакторский состав. Ну а поскольку аспекты редактуры никогда не менялись, Ubisoft превратилась в компанию, выпускающую невероятно похожие друг на друга игры, с одинаковым открытым миром в котором происходят одни и те же события одним и тем же образом.

Ghost Recon: Breakpoint

То, что разработчики осознали проблему только сейчас — прискорбно, но лучше позже, чем никогда. На фоне разочаровавших проектов The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint издатель объявил о «расширении и реструктуризации» редакторской команды, что позволит сделать нынешние и будущие игры более уникальными.

Точнее говоря, теперь каждый вице-президент будет контролировать только один франчайз, и ему будет предоставлено больше автономии по введению креативных указаний.

И это не может не радовать. Возможно, что уже через пару лет, мы, купив очередную игру от Ubisoft, не будем с разочарованием говорить: «а-а-а, такую систему диалогов я уже видел в Assassin's Creed».