Ubisoft разрабатывает AAA-игру в виртуальной реальности

Компания Ubisoft опубликовала новую вакансию, согласно которой, она работает над новым проектом в виртуальной реальности, основанном на крупнейшем проекте издателя.

Согласно описанию вакансии, Ubisoft ищет человека на должность «сюжетного дизайнера в VR». Этот человек будет работать с новейшей технологией виртуальной реальности, с игрой, описываемой как «один из лучших объектов интеллектуальной собственности Ubisoft». Также говорится о том, что разработка будет вестись на нескольких студиях, а дизайнер сюжета будет создавать целостную и реалистичную сюжетную структуру для всей динамики игры.

Assassin's Creed Odyssey

Некоторое время назад стало известно, что Ubisoft начала интересоваться проектами в VR, однако сейчас впервые было сказано о том, что это будет «один из лучших объектов интеллектуальной собственности Ubisoft». Поговаривают, что Facebook подписал соглашение на выпуск эксклюзивных игр в VR на базе интеллектуальной собственности Ubisoft, а именно, Assassin's Creed и Tom Clancy's Splinter Cell. Однако данная информация официально ещё не подтверждена.