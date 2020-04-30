TSMC начинает разработку 2 нм процесса

Во время встречи с инвесторами руководство компании TSMC отметило, что начинает подготовку к производственному процессу по 2 нм нормам. Таким образом, тайваньская компания стала первой в мире, начавшей разработку 2 нм.

Ранее сообщалось, что технология с размерами элементов 3 нм и плотностью 250 миллионов транзисторов на квадратный миллиметр будет готова в 2022 году. Теперь же начата подготовка и к 2 нм технологии.

Пластина с микропроцессорами

Пока процесс находится на ранних этапах разработки, так что рассказывать тут ещё не о чем. Сначала компании нужно перейти на 5 нм производство, а затем на 3 нм, так что до появления первых 2 нм микросхем придётся ждать ещё очень долго.

Тем не менее, уже в этом году мы увидим переход на 7 нм+ и 5 нм процессы, которые будут использованы для производства процессоров AMD и NVIDIA в следующем году. В 2022 году появится 5 нм+ и первые продукты по 3 нм. Если продлить этот график, то 2 нм технологию можно будет ожидать в 2024 году, если её разработка будет идти по плану.