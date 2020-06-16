TSMC готовит массовое производство по технологии 5 нм+ на конец года

Компания TSMC упорно работает над совершенствованием производственных технологий. Её поддерживают крупнейшие заказчики, NVIDIA, AMD, Huawei и Apple, которые требует для своих изделий лучшего качества. И TSMC готовится к изменениям.

Согласно информации DigiTimes, TSMC готовится начать массовое производство по 5 нм+ техпроцессу, который является усовершенствованным вариантом 5 нм, уже в IV квартале этого года.

Технологическая пластина с микросхемами

Несмотря на пандемию, инженеры TSMC не простаивали ни минуты. Источники подтверждают, что массово произведенные в IV квартале чипы будут первыми, изготовленными по нормам 5 нм+, и появятся они в начале 2021 года. Это очень хорошие новости для TSMC, которой не коснулись общемировые проблемы.