TSMC готовится представить 3 нм технологию в 2022 году

Компания TSMC демонстрирует рекордные результаты. На второй квартал 2020 года фирма планирует запустить массовое производство по 5 нм технологии, а на 7 нм процесс имеется масса заказов. Более того, фирма стала самой дорогой компанией в Азии.

Теперь же, подтверждая Закон Мура, TSMC планирует 3 нм технологию производства, обещая начало массового выпуска уже в 2022 году. Об этом сообщил Джянгуан Ван, старший вице-президент TSMC по производственным операциям. Это значит, что 3 нм технология будет доступна на год раньше первоначального плана. Компания продолжает строить новый завод по производству 3 нм микросхем, что подтверждает заявленные планы.

TSMC

Можно ожидать, что первая волна продуктов, изготовленных по 3 нм процессу, появится уже в конце 2022 года, как раз к праздничному сезону. Первые клиенты наверняка будут традиционными — Apple и HiSilicon.