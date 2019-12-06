TSMC стала самой дорогой азиатской компанией

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, также известная как TSMC, становится самой дорогой компанией в Азии.

Её рыночная стоимость оценивается в 8,02 триллиона новых тайваньских долларов, что эквивалентно 262,75 миллиардам долларов США. Таким образом, впервые в истории TSMC смогла обойти по капитализации Samsung.

TSMC

Причины сегодняшнего успеха TSMC очевидны. Во-первых, компания сумела предоставить клиентам гибкость в выборе производственного процесса, начиная от ультрасовременного 7 нм, который даёт максимальную производительность, до старых технологий, таких как 180 нм, производство по которым оказывается очень дешёвым.

Во-вторых, благодаря постоянной реинвестиции прибыли в исследования, компания остаётся в авангарде технологий.

И в-третьих, компания построила широкую клиентскую базу, предлагая свои услуги как для одноразовых заказов, так и для многолетнего сотрудничества.