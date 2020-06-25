TSMC вкладывает в разработку 2 нм техпроцесса

Мировой лидера полупроводниковой продукции, компании TSMC, успешно развивает и модернизирует свои технологии. Как известно, в ближайшее время компания начнёт выпуск микросхем по 5 нм нормам и уже ведёт активную подготовку к опытному 3 нм производству.

При этом TSMC продолжает работать на перспективу, финансируя исследования 2 нм технологии. Сообщается, что компания вложила 16 миллиардов долларов в эти исследования.

Блины с микропроцессорами

Ожидая начать массовое производство по 3 нм процессу в начале 2022 года, компания активно готовит и следующий этап. Для этого она приобрела большое количество крайне дороги машин для экстремальной ультрафиолетовой литографии. И эти инвестиции не будут отбиты в текущем году.

Сейчас 2 нм находится на этапе разработки. Но в столь тонких технологиях, очень сложно делать прогнозы готовности, а потому, сроки массового применения новой технологии пока не называются. Яркий пример тому — Intel, которая до сих пор не может полноценно перейти на 10 нм процесс.