Время ожидания в 7 нм производстве составляет 6 месяцев
Сайт DigiTimes сообщает, что спрос на 7 нм технологию производства от TSMC оказался настолько большим, что время ожидания в очереди до начала производства составляет 6 месяцев.
Такой дефицит сохранится в течение всего 2020 года, а к концу может даже усилиться. Дело в том, что по слухам, Intel может заказать у TSMC производство некоторых 7 нм изделий.
Сейчас тайваньская компания занята внедрением 5 нм технологии производства, которая должна стать серийной уже в первой половине текущего года. Первым заказчиком на неё является Apple, однако перевод производства SoC для iPhone на новую технологию позволит несколько разгрузить занятое сейчас оборудование. Как отмечалось ранее, пробные отпечатки микросхем по технологии N5 демонстрируют превосходные результаты качества.