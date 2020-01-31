Время ожидания в 7 нм производстве составляет 6 месяцев

Сайт DigiTimes сообщает, что спрос на 7 нм технологию производства от TSMC оказался настолько большим, что время ожидания в очереди до начала производства составляет 6 месяцев.

Такой дефицит сохранится в течение всего 2020 года, а к концу может даже усилиться. Дело в том, что по слухам, Intel может заказать у TSMC производство некоторых 7 нм изделий.

TSMC