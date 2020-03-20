Переводы на лету в Google Translate доступны для всех пользователей Android

Компания Google запустила функцию транскрипции в своём приложении Translate для Android в январе.

Она предлагает синхронный перевод и транскрипцию аудио, захваченного через микрофон телефона. Теперь поисковый гигант объявляет о доступности этой функции для всех пользователей Android.

Кнопка расшифровки в Google Translate

В настоящее время для перевода доступны 8 языков, среди которых английский, французский, немецкий, хинди, португальский, русский, испанский и тайский. Пользователи могут выбирать для перевода любую пару этих языков.

Обновлённое приложение теперь имеет дополнительную иконку для живого перевода. Для перевода нужно выбрать направление и нажать кнопку транскрипции. Процесс можно приостановить, нажав на кнопку микрофона. Кроме перевода пользователи могут видеть оригинальную транскрипцию с возможностью выбора размера шрифта.

Компания уверяет, что приложение лучше всего работает в тихом окружении с одним говорящим человеком. При этом для диалогов лучше всего использовать соответствующую доступную ранее опцию.