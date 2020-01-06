Transcend выпускает флэшку со скоростью 420 МБ/с

Компания Transcend представила портативный флэш-накопитель модели JetFlash 910, характеризующийся высокой скоростью, надёжностью и объёмом.

Накопитель Transcend JetFlash 910 построен на базе памяти 3D NAND , которая обеспечивает скорость чтения до 420 МБ/с, а записи — до 400 МБ/с. Надёжность накопителя также впечатляет. Устройство способно выдержать 3000 циклов перезаписи, что выводит его на уровень памяти типа MLC. Накопитель работает по интерфейсу USB 3.1. Благодаря высоким скоростным характеристикам, устройство способно передать файл объёмом 4 ГБ лишь за 15 секунд.

Transcend JetFlash 910

Флэшка доступна в ёмкостях до 256 ГБ и является отличным кандидатом для хранения видео в разрешении 4K, изображений высокого разрешения и прочих подобных данных большого объёма. Также её рекомендуется использовать в видеорегистраторах и системах видеонаблюдения.

Корпус флэшки довольно компактный, изготовлен из алюминия, прошедшего пескоструйную обработку, которая скрывает возможные потёртости и следы износа.

Накопитель Transcend JetFlash 910 доступен в объёмах 128 ГБ и 256 ГБ. Гарантия на флэшку составляет 5 лет. К сожалению, данных о стоимости пока нет.