Утилита NVCleanstall обновилась до версии 1.4.0
Сайт TechPowerUp предоставил новые версии утилиты NVCleanstall за номерами 1.3.0 и 1.4.0. Эта утилита предназначена для очень тонкой установки драйвера видеокарты NVIDIA, позволяя включать и отключать множество компонентов.
Новая версия утилиты NVCleanstall 1.3.0 содержит следующие изменения:
- Добавлена возможность установки панели управления NVIDIA из Microsoft Store для драйвера DCH.
- Добавлена возможность включить Message Signaled Interrupts.
- Секция Tweaks перенесена на отдельную страницу.
- Исправлена фоновая проверка обновления драйвера, которая не отключалась при снятии соответствующей отметки в интерфейсе.
- Загруженные файлы теперь могут быть перемещены в окно NVCleanstall для использования их в качестве источника драйвера.
Однако, на следующий день после релиза в программе были выявлены ошибки, исправление которых вылилось в версию 1.4.0.
- NVCleanstall 1.4.0 содержит такие изменения:
- Исправлена функция «включения Message Signaled Interrupts», которая теперь всегда работает корректно.
- Исправлена информация о доступности новой версии, которая всегда показывала самую свежую версию за номером 1.1.0.
- Убрано пустое пространство в панели Tweaks на не-DCH драйверах.