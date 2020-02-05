Утилита NVCleanstall обновилась до версии 1.4.0

Сайт TechPowerUp предоставил новые версии утилиты NVCleanstall за номерами 1.3.0 и 1.4.0. Эта утилита предназначена для очень тонкой установки драйвера видеокарты NVIDIA, позволяя включать и отключать множество компонентов.

Новая версия утилиты NVCleanstall 1.3.0 содержит следующие изменения:

  • Добавлена возможность установки панели управления NVIDIA из Microsoft Store для драйвера DCH.
  • Добавлена возможность включить Message Signaled Interrupts.
  • Секция Tweaks перенесена на отдельную страницу.
  • Исправлена фоновая проверка обновления драйвера, которая не отключалась при снятии соответствующей отметки в интерфейсе.
  • Загруженные файлы теперь могут быть перемещены в окно NVCleanstall для использования их в качестве источника драйвера.
NVCleanstall
NVCleanstall

Однако, на следующий день после релиза в программе были выявлены ошибки, исправление которых вылилось в версию 1.4.0.

  • NVCleanstall 1.4.0 содержит такие изменения:
  • Исправлена функция «включения Message Signaled Interrupts», которая теперь всегда работает корректно.
  • Исправлена информация о доступности новой версии, которая всегда показывала самую свежую версию за номером 1.1.0.
  • Убрано пустое пространство в панели Tweaks на не-DCH драйверах.

Загрузить утилиту NVCleanstall.