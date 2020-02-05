Утилита NVCleanstall обновилась до версии 1.4.0

Сайт TechPowerUp предоставил новые версии утилиты NVCleanstall за номерами 1.3.0 и 1.4.0. Эта утилита предназначена для очень тонкой установки драйвера видеокарты NVIDIA, позволяя включать и отключать множество компонентов.

Новая версия утилиты NVCleanstall 1.3.0 содержит следующие изменения:

Добавлена возможность установки панели управления NVIDIA из Microsoft Store для драйвера DCH.

Добавлена возможность включить Message Signaled Interrupts.

Секция Tweaks перенесена на отдельную страницу.

Исправлена фоновая проверка обновления драйвера, которая не отключалась при снятии соответствующей отметки в интерфейсе.

Загруженные файлы теперь могут быть перемещены в окно NVCleanstall для использования их в качестве источника драйвера.

NVCleanstall

Однако, на следующий день после релиза в программе были выявлены ошибки, исправление которых вылилось в версию 1.4.0.

NVCleanstall 1.4.0 содержит такие изменения:

Исправлена функция «включения Message Signaled Interrupts», которая теперь всегда работает корректно.

Исправлена информация о доступности новой версии, которая всегда показывала самую свежую версию за номером 1.1.0.

Убрано пустое пространство в панели Tweaks на не-DCH драйверах.

Загрузить утилиту NVCleanstall.