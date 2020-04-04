TP-Link выпускает игровой роутер Archer AX11000

Компания TP-Link выпустила свой самый быстрый роутер под названием Archer AX11000, который обеспечивает суммарную пропускную способность в 11 Гб/с. Правда, доступная скорость подключения к Интернету составляет «всего» 2,5 Гб/с.

Естественно, скорость в 11 Гб/с — это комбинация всех стандартов и диапазонов. Их поддержка внесена в таблицу, но даже без её изучения можно отметить, что роутер работает со всеми доступными на сегодня стандартами.

Поддерживаемый стандарт Режим работы Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 ГГц, 2,4 ГГц Wireless-AC (802.11ac) 5 ГГц Wireless-N (802.11n) 5 ГГц, 2,4 ГГц Legacy 802.11g 2,4 ГГц Legacy 802.11b 2,4 ГГц Legacy 802.11a 5 ГГц Wi-Fi Security WEP, WPA, WPA2 (WPS поддерживается) Guest Network 1 х 5 ГГц, 1 х 2,4 ГГц LAN Ethernet 8 x 1 Гб/с Internet Connection 2,5 Гб/с Ethernet к модему/WAN

Что касается аппаратной части, то роутер построен на четырёхъядерном 64-битном процессоре частотой 1,8 ГГц, имеет 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 МБ.

Общий вид роутера TP-Link Archer AX11000

Из дополнительных интерфейсов имеется порты USB 3.0, по одному типов A и C. Их можно использовать для подключения сетевого накопителя с доступом из локальной сети или Интернета.

Панель портов роутера TP-Link Archer AX11000