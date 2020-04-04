TP-Link выпускает игровой роутер Archer AX11000

Компания TP-Link выпустила свой самый быстрый роутер под названием Archer AX11000, который обеспечивает суммарную пропускную способность в 11 Гб/с. Правда, доступная скорость подключения к Интернету составляет «всего» 2,5 Гб/с.

Естественно, скорость в 11 Гб/с — это комбинация всех стандартов и диапазонов. Их поддержка внесена в таблицу, но даже без её изучения можно отметить, что роутер работает со всеми доступными на сегодня стандартами.

Поддерживаемый стандартРежим работы
Wi-Fi 6 (802.11ax)5 ГГц, 2,4 ГГц
Wireless-AC (802.11ac)5 ГГц
Wireless-N (802.11n)5 ГГц, 2,4 ГГц
Legacy 802.11g2,4 ГГц
Legacy 802.11b2,4 ГГц
Legacy 802.11a5 ГГц
Wi-Fi SecurityWEP, WPA, WPA2 (WPS поддерживается)
Guest Network1 х 5 ГГц, 1 х 2,4 ГГц
LAN Ethernet8 x 1 Гб/с
Internet Connection2,5 Гб/с Ethernet к модему/WAN

Что касается аппаратной части, то роутер построен на четырёхъядерном 64-битном процессоре частотой 1,8 ГГц, имеет 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 МБ.

Общий вид роутера TP-Link Archer AX11000
Общий вид роутера TP-Link Archer AX11000

Из дополнительных интерфейсов имеется порты USB 3.0, по одному типов A и C. Их можно использовать для подключения сетевого накопителя с доступом из локальной сети или Интернета.

Панель портов роутера TP-Link Archer AX11000
Панель портов роутера TP-Link Archer AX11000

Маршрутизатор вышел довольно габаритным. Его размеры в плане составляют 28,8×28,8 см, почти как материнская плата формата ATX. Цена на TP-Link Archer AX11000 под стать его возможностям — 400 долларов США.