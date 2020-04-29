10 нм Intel Tiger Lake появятся летом

На выставке CES Intel демонстрировала первую версию графической архитектуры Xe в составе iGPU. Детальных сведений о ней нет по-прежнему, однако нам стоит ожидать появления этой графики уже через несколько месяцев.

Сообщается, что процессоры Intel Tiger Lake будут выпущены в середине 2020 года. Это значит, что интегрированную графику Xe мы можем увидеть уже через пару месяцев. Конечно, она не создаст конкуренции для NVIDIA, зато может заметно потеснить AMD на рынке APU .

Процессор Intel Tiger Lake

Как отметил исполнительный директор Intel Роберт Свон, чипы Tiger Lake будут базироваться на втором поколении 10 нм процессоров и появятся в составе «более чем 50 фантастически ноутбуков» до конца года. Также Свон пообещал «рывок в производительности», однако это заявление требует дополнительной проверки.

Скорее всего, первые устройства с графикой Xe можно будет приобрести к концу 2020 года или даже в начале 2021 года.