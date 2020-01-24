Треть американцев используют даркнет

Несмотря на негативное мнение о даркнете, им пользуется всё большее количество людей, которые не хотят, чтобы их действия были отслежены.

Даркнет, или тёмный интернет, это сеть, в которой действия пользователей не могут быть отслежены, а сайты, расположенные внутри даркента, не могут быть найдены поисковыми системами.

Согласно исследованию, проведённому PreciseSecurity.com в 2019 году, лидирующим регионом по использованию даркнета стала Северная Америка. По статистике, 26% жителей этого региона используют даркнет ежедневно. Ещё 7% — минимум раз в неделю.

На втором месте оказалась Латинская Америка, где 21% респондентов посещают даркнет каждый день, и 13% — еженедельно. В Европе 17% граждан используют его ежедневно, и 11% — еженедельно.

Основной целью использования Tor является сохранение анонимности. Так заявили 40% респондентов. Ещё 26% сказали, что им нужен даркент для получения информации, недоступной в их регионе. Эта причина стала наиболее частой для стран Ближнего Востока, Африки и БРИКС. Среди других причин назывались правительственная цензура и сохранение приватности онлайн.

Около четверти североамериканцев скрывались в даркнете от иностранных правительств. Ещё 38% заявили о защите приватности от интернет-компаний, что и стало основной причиной использования даркнета.