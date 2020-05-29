Teledyne e2v представила первую стойкую к радиации память DDR4 для космоса

Компания Teledyne e2v анонсировала первые чипы памяти DDR4 стойкие к радиации — DDR4T04G72M.

Сейчас эти пакеты подтверждены для скорости 2133 МТ/с , однако в ближайшем будущем будет гарантирована скорость в 2400 МТ/с . Эти пакеты предлагаются в ультракомпактном форм факторе, но при этом обеспечивают низкие задержки, высокую надёжность и стойкость к излучению, что делает их идеальным решением для создания космической техники.

Пакет имеет размеры 15х20х1,92 мм. Он содержит массивы памяти от Micron, собранные с шиной шириной 72 бита, где 64 бита предназначены для передачи данных, а 8 бит — для коррекции ошибок. Разработчики провели на модулях тесты однократного облучения, и установили, что память выдерживает тест замыкания при облучении более 60 МэВ×см2/мг.

Пакеты стойкой к излучению памяти Radiation Tolerant 4 GB DDR4

Благодаря улучшенному теплоотводу в пакете обеспечивается ускоренное отведение тепла, что повышает стабильность работы и надёжность. Полётные модели памяти будут предлагаться с расширенным температурным диапазоном от -55° C до 125° C. Также память соответствует стандартам NASA Level 1 (NASA EEE-INST-002 - Section M4 - PEMs) и ECSS Class 1 (ECSS-Q-ST-60-13C).

Таким образом, Teledyne e2V заявляет, что «высокая стойкость к радиации, малый размер и надёжная конструкция делает память Radiation Tolerant 4 GB DDR4 крайне привлекательным решением для ориентированных на космос систем».