Безопасная ОС Tails получила UEFI Secure Boot

Операционная система Tails OS, рекомендованная Эдвардом Сноуденом как самая безопасная, получила поддержку UEFI Secure Boot.

Система Tails OS создана на основе Debian, однако полностью переработана для обеспечения максимальной безопасности. Её запуск осуществляется только со съёмного накопителя, и она не оставляет никаких следов на основном компьютере. В ней все подключения к интернету осуществляются через Tor.

И вот, последнее обновление Tails OS 4.5 получило поддержку UEFI Secure Boot, которую можно найти в большинстве ОС. Безопасная загрузка использует криптографическую защиту для проверки целостности файлов прошивки, загружаемых при запуске системы, и гарантирует, что они не были изменены.

Tails OS

Эта технология является частью спецификации UEFI более двух десятилетий, однако используется нечасто из-за проблем с совместимостью. Несмотря на это, сам факт отсутствия безопасной загрузки в самой безопасной ОС настораживал. Ну а если Secure Boot на компьютере использовался, то чтобы запустить Tails OS приходилось его выключать, что усложняло применение системы.

Работа над внедрением Secure Boot в Tails OS длилась 6 лет, и теперь, она завершена и готова к использованию.