Team Group представляет память T-Force Reveal Xtreem ARGB

Бренд Team Group представил новые наборы оперативной памяти T-FORCE XTREEM ARGB, которые обладают не только отличными спецификациями, но дизайном.

В новых планках памяти разработчики впервые в промышленности реализовали полноэкранную технологию подсветки. Изучив особенности работы со светодиодами, они разработали специальную адресную подсветку, которая позволяет с лёгкостью настраивать цвета в любых комбинациях. Ещё одной особенностью дизайна стала зеркальная поверхность памяти, что заставляет подсветку сиять ещё ярче. Управление подсветкой можно осуществлять с помощью ПО, поставляемого всеми известными брендами материнских плат.

Модуль памяти T-Force Reveal Xtreem Mirror Finish ARGB RAM

Однако память T-FORCE XTREEM ARGB предназначена не только для эстетов. Она предлагает работу на частоте до 4800 МГц. Микросхемы памяти для планок проходят жёстки отбор качества. Чтобы развить такую частоту разработчики предлагают встроенные профили разгона, которые можно использовать как на процессорах Intel, так и AMD.

Набор модулей T-Force Reveal Xtreem Mirror Finish ARGB RAM с выключенной подсветкой

Набор модулей T-Force Reveal Xtreem Mirror Finish ARGB RAM с включенной подсветкой

К сожалению, ни таблицы таймингов, ни информации о цене и доступности новых модулей пока нет.