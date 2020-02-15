Разработка System Shock 3 приостановлена

Похоже, что разработка игры System Shock 3 остановлена, а команда разработчиков проекта расформирована.

По информации члена RPGCodex с ником Kin Corn Karn, бывшего разработчика System Shock 3, команда не смогла вовремя создать необходимые инструменты.

System Shock

«Единственная причина, по которой я публикуюсь, заключается в том, что я увидел так много путаницы в отношении состояния компании и проекта. Я подумал, что некоторая информация от первых лиц будет полезной. Я никогда не говорил, что мы на полпути, базовые системы — отличная основа для игры, но большая часть работы — это разработка контента, в которой мы критически отстали, как в реальных ресурсах, так и в поддержке инструментов для эффективного процесса».

Все большие надежды на System Shock 3 разбились о путанную разработку. «Эти большие надежды привели к большим затратам на эксперименты. Мы были маленькой командой и знали, что не можем конкурировать с современными иммерсивными симуляциями в качестве и широте производства. Итак, мы должны были быть креативными, умными и странными. И мы собирались сделать что-то уникальное и, возможно, забавное, но, вероятно, не то, чего жаждала публика».

Жаль, первые две части были весьма хороши.