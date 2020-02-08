Продажи Switch превзошли Xbox One

Игровая консоль Xbox One находится на рынке уже 73 месяца, более 6 лет, однако её продажи уже отстают от Switch.

В конце января игровая консоль Nintendo Switch была продана в объёме 52,48 миллионов штук. Для сравнения, Xbox One разошлась в объёме 50 миллионов штук. С другой стороны, это вдвое меньше продаж PlayStation 4, которые составили 106 миллионов устройств. На самом деле продажи Microsoft не совсем точные, поскольку компания больше не сообщает о продажах своей приставки, однако в любом случае, популярность Switch впечатляет и явно превышает ожидания многих аналитиков.

Nintendo Switch

Только за сезон зимних праздников Nintendo продала 10,81 миллионов приставок, больше половины из которых — Switch Lite. Концу 2020 финансового года, то есть до 31 марта 2020, компания рассчитывает продать ещё 19 миллионов приставок.

Этому успеху способствовали активное продвижение новых игр со стороны Nintendo, а также большая популярность на японском рынке, где традиционно наблюдается большее число геймеров, чем в других странах. Microsoft же этот рынок упустила. Консоль Nintendo Switch находится в продаже уже 34 месяца.