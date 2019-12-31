Surgeon Simulator 2 анонсирована на 2020 год

Первая часть юмористической игры «Симулятор хирурга» вышла в далёком 2013 году. Эта игра предлагала необычный контент по спасению жизней и проведению сложных операций, невзирая на криворукость вашего игрового аватара.

Если вам полюбилась эта игра, то для вас есть радостная новость. Проект Surgeon Simulator 2 ожидается к релизу в следующем году, о чём было заявлено официально.

Если же вы не знакомы с геймплеем, то позвольте нам немного рассказать об игре. В Surgeon Simulator вы проводите множество хирургических операций, а финальный счёт зависит от времени её проведения и качества завершения. Выглядит просто и логично, верно? На самом же деле всё намного сложнее.

Surgeon Simulator 2

Чтобы провести операцию вы должны контролировать каждый палец по отдельности и двигать ими как одним целым. Хотите взять молоток чтобы вскрыть череп для проведения трансплантации мозга? Тогда вам нужно не только удерживать молоток хотя бы двумя пальцами, но и очень точно направить его для нанесения удара. Желательно, не убив при этом пациента. Звучит сложно, но это весело!

К сожалению, представленный трейллер не даёт подробной информации о том, чего ожидать от Surgeon Simulator 2, но похоже, что разработчики решили заметно расширить игру.