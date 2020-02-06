Steam установила рекорд одновременной игры в 18,8 миллиона человек

Сервис Valve Steam похвастался новым рекордом, установленным 2 февраля. В этот воскресный день на сервисе присутствовало 18 801 944 игрока.

Это на 250 тысяч геймеров больше, чем было зафиксировано в предыдущем рекорде, зафиксированном 14 январе 2018 года. Однако число активных игроков составило 5,8 миллиона человек, против 7 миллионов два года назад.

Несмотря на то, что основное число выросло, интересно, что в течение рекордного периода в игре было меньше игроков, которые действительно активно играли — около 5,8 миллионов против 7 миллионов два года назад. Считается, что эта метрика устарела, поскольку «тонна этих аккаунтов — боты», — объясняет @SteamDB в твите. Между тем, другие пользователи могут просто заниматься чем-то ещё, пока Steam работает с открытой в фоновом режиме игрой.

Примечательно, что 14,24% игроков по-прежнему используют Windows 7, что на 7,5% меньше, чем месяц назад.