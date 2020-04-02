Steam установил новый рекорд

Пока пандемия продолжает своё распространение, все люди, сидящие на карантине, продолжают развлекаться как могут. Очевидно, что одним из самых популярных времяпрепровождений стали видеоигры, что и подтверждает Steam.

Популярнейшая игровая платформа видеоигр на PC Valve Steam в очередной раз обновила рекорд по количеству одновременных игроков.

Первый рекорд платформа зарегистрировала 2-го февраля, когда было отмечено 18,8 миллиона одновременных игроков. Затем, 15 марта было зафиксировано более 20 миллионов игроков. Неделю назад рекорд был побит с 22 миллионами геймеров, и вот теперь Steam сообщает об очередном рекорде — 23 572 311 человек, которые одновременно играли на этой платформе.

Статистика Steam

Это увеличение количества игроков уже повлияло на интернет-каналы, а потому, чтобы снизить нагрузку, в Steam решили повременить с выпуском обновлений игр.