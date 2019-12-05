«Звёздный десант» станет стратегией

Помните фильм «Звёздный десант», вышедший в далёком 1997 году? Теперь эта идея найдёт себе воплощение в виде стратегической игры.

Классический фантастический боевик «Звёздный десант» получит игровую адаптацию, где каждый сможет взять управление над отрядом людей и уничтожить миллионы жуков.

Starship Troopers - Terran Command

Судя по представленному трейлеру, игра будет похожа на Earth Defence Force с элементами из Command and Conquer. Разработкой игры занимается The Aristocrats, и согласно странице описания проекта в Steam, игроки будут вовлечены в планетарную кампанию, в которой они будут противостоять насекомым.

Сама кампания будет «генерироваться динамически», а игроков проведут через сюжет, в котором миссии будут меняться в зависимости от непростого выбора, сделанного игроками в ключевые моменты.

Отмечается, что игра получит десятки уникальных типов юнитов и способностей, развитое дерево технологий, героизм, взрывы, кровь и, конечно, жуков.

Релиз Starship Troopers - Terran Command пока планируется на 2020 год, без уточнений.