Финансирование Star Citizen превзошло 300 миллионов долларов

Гигант краудфандинга, проект Star Citizen, прошёл рубеж финансирования в сумме 300 миллионов долларов, достигнув своей цели всего за полгода.

Шесть месяцев назад общая сумма составляла 250 миллионов. Примечательно, что за прошлый год разработчики подняли уровень

финансирования с 200 до 250 миллионов, а ещё 50 миллионов получили всего за полгода. В настоящее время игра имеет 2,7 миллиона инвесторов.

Star Citizen

С момента последнего финансового рекорда Cloud Imperium Games ввела в игру ряд новшеств, которые стали версиями игры Alpha 3.8.0 и 3.9.0. в них появилась новая замороженная планета microTech со своими лунами, погодные эффекты, элементы выживания, тюремная система, новые корабли и так далее.

Что касается сюжетного ответвления игры Squadron 42, то оно получило новые визуальные эффекты.