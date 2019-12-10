Стали известны некоторые детали о S.T.A.L.K.E.R 2

На прошлых выходных в Киеве состоялось мероприятие Games Gathering 2019, посвящённое разработке видеоигр.

Среди прочих гейм-дизайнеров на ней присутствовала и легендарная студия GSC Game World, известная сериалами «S.T.A.L.K.E.R» и «Казаки». Свой выставочный стенд они оформили как раз в стиле первой STALKER, где провели викторину и предложили всем желающим сфотографироваться с косплеерами игры.

Что касается проекта S.T.A.L.K.E.R 2, то пока информации о нём мало. Разработчики отметили, что на данном этапе не могут сообщать подробности о проекте, но заверили, что в игре не будет ни лут-боксов, ни режима «королевской битвы». Зато пообещали обширную поддержку модов.

Оформление стенда S.T.A.L.K.E.R на Games Gathering 2019

Представитель по связям с общественностью студии Захар Бочаров заявил: «Мы знаем, что люди делают очень много модов к первой части STALKER, за что им большое спасибо. Мы понимаем, что моды это важная составляющая, и это очень сильно продлевает жизнь игре. Конечно, мы будем думать о том, чтобы сделать механизм, который упростит пользователям создание и распространение модов в S.T.A.L.K.E.R 2».

Ранее сообщалось, что игра S.T.A.L.K.E.R 2 должна выйти в 2021 году, однако сейчас студия занята подбором персонала, и вряд ли она успеет к запланированному сроку.