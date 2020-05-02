Представлен неофициальный ремастер S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky

Если вы хотели бы вспомнить геймплей классического шутера S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky, но вас останавливала устаревшая графика, то теперь благодаря разработчикам из Remaster Studio, у вас есть шанс насладиться игрой с новым качеством картинки.

Студия создала новый мод, который значительно повышает качество графики. Во-первых, движок X-Ray Engine был заменён на 64-битный, что позволило более эффективно использовать ресурсы современных компьютеров.

Что касается текстур, то они был заменены новыми с разрешением 2K и 4K, а некоторые элементы получили разрешение в 8K, что заметно улучшило изображение на современных мониторах.

S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky

Также была обновлена система освещения. Появилась поддержка HQ Ambient Occlusion и Global Illumination, добавлены мягкие тени и тени от травы.

Некоторые улучшения получила и растительность. Добавлены новые текстуры, на листьях появилась бугристость. Переработанная система частиц улучшила игровой реализм. Модели персонажей также были переработаны с увеличением числа полигонов, сделав каждого NPC и мутанта более детализованным, чем раньше.

В общем, мод действительно придаёт игре новую жизнь. Единственным недостатком является то, что он платный. Доступ к моду возможен на сайте Moddb, но при условии подписки на Patreon, которая стоит 5 долларов в месяц. Мод будет доступен через несколько месяцев.