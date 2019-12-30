Western Digital выпускает SSD WD Blue SN550

Компания Western Digital выпустила обновление линейки своих «синих» твердотельных накопителей с M.2 NVMe-подключением.

Новая модель, SN550, пришедшая на смену SN500, получила новый контроллер, использующий четыре линии PCI -Express 3.0 (в прошлой версии использовались лишь две линии). Новый контроллер разработан самой WD и SanDisk. Он основан на той же архитектуре, что и контроллер в накопителях WD Black SN750, но лишён ОЗУ и содержит меньше каналов.

SSD Western Digital Blue SN550

В качестве памяти WD применила 96-слойные микросхемы 3D-TLC- NAND , однако по цене хочет конкурировать с QLC- NAND -накопителями, такими как Crucial P1. Вариант объёмом 250 ГБ WD хочет продавать за 54 доллара, 500 ГБ — за 65 долларов, а 1 ТБ — за 99 долларов.

Все три варианта обеспечивают скорости чтения до 2400 МБ/с (SN500 мог выдать лишь 1700 МБ/с). А вот скорость записи варьируется от 950 МБ/с для младшей модели до 1950 МБ/с для старшей. Надёжность накопителей одинакова и составляет от 150 ТБ для младшей модели до 600 ТБ для старшей.