Squadron 42 получила новый трейлер

Последний раз Cloud Imperium Games упоминала об игре Squadron 42, однопользовательской компанией Star Citizen, в ходе CitizenCon. И разработчики решили, что в этом году они не представят ничего нового.

Но чтобы хоть как-то порадовать фанатов, они подготовили новый трейлер игры, в котором показали новое окружение. Ролик длиться три минуты и на самом деле не даёт нам никаких сведений о сюжете. Зато он сделан в кинематографическом формате 21:9.

Squadron 42

Игра Squadron 42 должна выйти на этап бета тестирования в 2020 году. Пока начало тестов планируется на III квартал, так что больше сведений о проекте должно появиться уже в ближайшие месяцы. С другой стороны, могут быть задержки, Cloud Imperium Games ими хорошо известна.