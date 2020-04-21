Системы распознавания речи понимают только белых

Системы распознавания речи от пяти крупнейших технологических компаний, включая Amazon, Apple, Google, IBM и Microsoft, пытаясь понять чёрных людей допускают огромное количество ошибок.

В исследовании, опубликованном в журнале «Труды Национальной академии наук» США, указывается, что системы распознавания речи в среднем ошибочно понимают 19% слов, произносимых белыми людьми. С чёрными этот процент возрастает до 35. В то же время объём вовсе нераспознанного текста в речи белых составляет 2%, а у чёрных — 20%.

Исследование, проведённое в Стэнфорде, показывает, что такое количество ошибок может быть связано с порядком обучения искусственного интеллекта. Задачи по обучению ставят в основном белые люди, и относительно редко — чёрные.

Наилучшая система, от Microsoft, неправильно распознавала 15% слов произнесённых белыми, и 27% — чёрными. Худшая из протестированных систем, от Apple, показала уровень ошибок в 23% для белых и 45% для чёрных.