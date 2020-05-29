Sony хочет выпускать смарт-сенсоры изображений

Компания Sony, оказавшись на переполненном рынке фотодатчиков для смартфонов решила изменить стратегию.

Компания начала разработку первого в мире датчика изображений с интегрированным процессором искусственного интеллекта, который сможет выполнять такие задачи, как оценка размеров толпы, сканирование штрих-кодов и мониторинг нарушений правил дорожного движения. И всё это на одном чипе.

Фотосенсор Sony

Процессор ИИ располагается над чипом с датчиком в виде стэка. Готовый пакет может извлекать и обрабатывать данные без отсылки их в облако или куда-то ещё, сокращая задержки в обработке и снижая энергопотребление, говорится в сообщении Sony.

Прибыль от датчиков изображений для смартфонов в общем процессорном бизнесе Sony составляет 90%. В качестве альтернативы компания решила также ориентироваться на датчики для фотокамер. Однако из-за COVID-19 в этом году такой бизнес может сильно пострадать, поскольку спрос на смартфоны уже резко снизился. Теперь же японская компания рассчитывает на увеличение доли ИИ-датчиков до 30% с 4%, показанных в конце марта этого года.