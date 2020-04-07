Sony может не успеть выпустить PlayStation 5

Влияние коронавируса на мировую экономику и производство может навредить планам Sony по выпуску новой игровой консоли и новых игр.

Пока Sony по-прежнему планирует PlayStation 5 на сезон зимних праздников, однако выпуск приставки может быть отложен по ряду причин. По крайней мере, компания не очень воодушевлена в своём обращении к акционерам.

Процессор игровой консоли SonyPlaystation

В своём пресс-релизе, компания отметила, что четыре предприятия-производителя в Китае возобновили работу 10 февраля, однако проблемы с поставками сохраняются. Кроме того, инженеры Sony не могут отправиться в командировку на заводы для наладки процесса производства. Также компании пришлось закрыть до 14 апреля два малазийских завода, что ещё сильнее повредит планам поставок.

Представитель Sony пока сообщил Bloomberg, PS5 задержана не будет, однако ситуация не очень хорошая.