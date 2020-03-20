Перейти к удалённой работе на дому просто – активируйте свой Windows 10 всего за 13$
Готовимся к дистанционной работе: активируем Windows 10, MS Office и другое программное обеспечение.
В виду сложной эпидемиологической обстановки, многие из нас переходят на удаленный режим работы. А значит — вместо привычных рабочих мест работают из дома, где, как правило, не всегда всё так радужно с программным обеспечением, как на производстве, где за это отвечают специальные IT-подразделения.
Поэтому для начала необходимо выполнить активацию программного обеспечения — это позволит получать различные обновления ПО от производителя, заставит работать ряд недоступных ранее функций, а также избавит от надоедливых напоминаний об активации. И здесь нам на помощь приходит цифровой дискаунтер CDKoffers, который предлагает широкий ассортимент электронных ключей на любой вкус. В закромах у данного онлайн-магазина каждый покупатель сможет найти себе по душе товар, будь то MS Windows, Office или популярные игры на платформах Steam, Xbox и Playstation.
Цены в магазине изначально предлагаются низкие, так как поставка ключей предполагает их бесплатную пересылку по электронной почте, то есть нет затрат на коробки, хранение копий и прочие подобные затраты. А для посетителей нашего сайта сделана дополнительная 20% скидка по специальному промокоду NV20:
- Microsoft Windows 10 Pro GLOBAL вам обойдется в 846 рублей, против начальной цены в 3 436;
- Office2016 Professional Plus GLOBAL — всего в 1 945 рублей, а не в 17 456;
- Office2019 Professional Plus CD-Key Global — стоит с использованием кода 3 048 руб. вместо почти 14 тысяч;
- пакет же Windows10 PRO OEM + Office2016 Professional Plus ждет вас в магазине за 2275 рублей от исходной цены в 20 973.
Магазин CDKoffers поддерживает оплату кредитной картой, а также через платёжную систему PayPal, что позволяет дополнительно защитить сделку средствами самой платёжной системы. Но мы уверены, что это не понадобится, так как CDKoffers обладает развитой службой поддержки клиентов и в случае проблем оперативно приходит на помощь в вопросах установки и активации программ.
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