Перейти к удалённой работе на дому просто – активируйте свой Windows 10 всего за 13$

Готовимся к дистанционной работе: активируем Windows 10, MS Office и другое программное обеспечение.

В виду сложной эпидемиологической обстановки, многие из нас переходят на удаленный режим работы. А значит — вместо привычных рабочих мест работают из дома, где, как правило, не всегда всё так радужно с программным обеспечением, как на производстве, где за это отвечают специальные IT-подразделения.

Поэтому для начала необходимо выполнить активацию программного обеспечения — это позволит получать различные обновления ПО от производителя, заставит работать ряд недоступных ранее функций, а также избавит от надоедливых напоминаний об активации. И здесь нам на помощь приходит цифровой дискаунтер CDKoffers, который предлагает широкий ассортимент электронных ключей на любой вкус. В закромах у данного онлайн-магазина каждый покупатель сможет найти себе по душе товар, будь то MS Windows, Office или популярные игры на платформах Steam, Xbox и Playstation.

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