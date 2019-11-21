Смарт-спикером можно удалённо управлять с помощью лазера

Лазеры могут с лёгкостью одурачить смарт-спикеры и прочие современные гаджеты, управляемые голосовыми командами. Например, засветив лучом гаджет, можно открыть въездные ворота, при этом источник излучения будет находиться в десятках метров.

Исследователи из Токийского Университета и Университета Мичигана сообщили, что смогли взять управление над устройствами Google Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa. Для этого они засвечивали микрофоны лазерными лучами.

Смарт-спикер от Google

Согласно проведённому исследованию, которое длилось 7 месяцев, учёные смогли управлять устройствами с расстояния от 70 до 107 метров. Для этого они фокусировали с помощью телеобъектива модулированный лазерный луч. По факту, они заставили Google Home, находившуюся в комнате в другом здании, открыть въездные ворота. Модулированная команда, попадавшая на микрофон устройства через окно, была эквивалентна голосовой команде «OK Google, открой гаражные ворота».

Как пояснили исследователи, суть фокуса состоит в том, что лазер может повторять движения диафрагмы микрофона, как будто они вызваны звуком. Дальше микрофон работает как обычно — преобразовывает вибрацию в электрические сигналы.

Схема проведения эксперимента с лазерным лучом и смарт-спикером

Кроме открытия дверей, учёные также смогли сделать онлайн покупки, открыть двери, защищённые смарт-замком и даже удалённо открыть машину, связанную с ИИ-устройствами.

Исследователи заявили, что уже уведомили Tesla, Ford, Amazon, Apple и Google об этой проблеме. Для её решения потребуется изменить конструкцию микрофонов, поскольку просто закрыть их плёнкой — недостаточно.

В ходе эксперимента учёным удалось получить доступ к устройствам Google Home/Nest, Echo Plus/Show/Dot, Facebook Portal Mini, Fire Cube TV, EchoBee 4, iPhone XR, iPad 6-го поколения, Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2.

На мобильных устройствах метод работает хуже. Максимальная дистанция срабатывания составила от 5 до 20 метров.