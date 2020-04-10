SK Hynix рассказала о DDR5

Компания SK Hynix опубликовала некоторую информацию о памяти будущего — DDR5, которая разрабатывается при сотрудничестве с JEDEC, чтобы после утверждения спецификации иметь соответствующий всем нормам продукт.

Итак, максимальная скорость новой памяти составит 8400 Мб/с. Однако по факту скорость может начинаться от 3200 МБ/с. Минимальная плотность одного ядра DDR5 составит 8 Гб, а максимальная — 64 Гб, что вчетверо выше, чем у DDR4.

Другое изменение касается кода коррекции ошибок (Error-Correcting Code — ECC ). Функция теперь не является эксклюзивной для специальных ядер, а будет использоваться для всех вариантов. Чипы DDR5 будут использовать 32 банка, разделённых на 8 банковых кластеров. Это должно обеспечить лучшую пропускную способность. Длина пакета данных составит 16, в отличие от 8 у DDR4. Это должно улучшить доступность памяти.

Что касается питания, то в DDR5 напряжение будет снижено на 0,1 В и составит 1,1 В, что позволит снизить энергопотребление на 20%.

Массовое производство DDR5 компания SK-Hynix начнёт в этом году.