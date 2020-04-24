SK Hynix выпускает маломощные SSD PE8000

Южнокорейская компания SK Hynix объявила о доступности SSD серии PE8000, которые предназначены для центров обработки данных.

Несмотря на профессиональную направленность, такой продукт может быть интересен каждому. Две модели из серии, PE8010 и PE8030, стали первыми SSD для компании, поддерживающими NVMe и интерфейс PCIe Gen4.

Оба этих накопителя используют 96-слойную память TLC 4D NAND flash и предлагают максимальную ёмкость в 8 ТБ. Модель PE8010 предназначена для нагрузок с интенсивным чтением, а PE8030 подходит для смешанного использования. Самой же интересной особенностью накопителей стала их скорость работы, по отношению к энергопотреблению.

SSD от SK Hynix серии PE8000
SSD от SK Hynix серии PE8000

Как уверяет сама SK Hynix, это соотношение лучшее на рынке. Так, скорость последовательного чтения представленных SSD составляет 6500 МБ/с, а записи — 3700 МБ/с. При этом скорость случайного чтения и записи составляет 1100K и 320K IOPS соответственно. Это на 103% быстрее при последовательном чтении и на 357% быстрее при записи, по сравнению с моделями прошлого года.

Максимальное энергопотребление анонсированных SSD составляет всего 17 Вт.