SK Hynix выпускает маломощные SSD PE8000

Южнокорейская компания SK Hynix объявила о доступности SSD серии PE8000, которые предназначены для центров обработки данных.

Несмотря на профессиональную направленность, такой продукт может быть интересен каждому. Две модели из серии, PE8010 и PE8030, стали первыми SSD для компании, поддерживающими NVMe и интерфейс PCIe Gen4.

Оба этих накопителя используют 96-слойную память TLC 4D NAND flash и предлагают максимальную ёмкость в 8 ТБ. Модель PE8010 предназначена для нагрузок с интенсивным чтением, а PE8030 подходит для смешанного использования. Самой же интересной особенностью накопителей стала их скорость работы, по отношению к энергопотреблению.

SSD от SK Hynix серии PE8000

Как уверяет сама SK Hynix, это соотношение лучшее на рынке. Так, скорость последовательного чтения представленных SSD составляет 6500 МБ/с, а записи — 3700 МБ/с. При этом скорость случайного чтения и записи составляет 1100K и 320K IOPS соответственно. Это на 103% быстрее при последовательном чтении и на 357% быстрее при записи, по сравнению с моделями прошлого года.