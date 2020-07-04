Silicon Power представила свой первый PCIe 4.0 NVMe SSD

Компания Silicon Power выпускает свой первый твердотельный накопитель, который предназначен для работы с шиной PCIe 4.0 NVMe.

Модель US70 предлагается в объёмах 1 ТБ и 2 ТБ. Обе версии работают с шиной PCIe 4.0 и имеют наработку на отказ в 1800 и 3600 перезаписанных терабайт соответственно. Также накопители поддерживают набор команд NVMe 1.3, который позволяет снизить задержки и энергопотребление.

Сами разработчики считают, что их SSD обеспечивает «оптимальную производительность». Благодаря кэшированию SLC и DRAM-буферу, US70 достигает скорости чтения до 5000 МБ/с, и записи — до 4400 МБ/с.

Твердотельный накопитель формата m.2 Silicon Power US70

Кодирование LDPC и применение алгоритма ECC обеспечивает точность и надежность передаваемых данных.

Надёжность работы самого накопителя обеспечивается проприетарным ПО для контроля S.M.A.R.T., системой управления за сбойными блоками, а также технологии избыточной записи, которая повышает производительность и надёжность. Срок наработки на отказ накопителя составляет 1 700 000 часов.

Накопитель Silicon Power US70 получил 5-летнюю гарантию. К сожалению, ни даты начала продаж, ни цена пока неизвестны.