Silicon Power представляет ультратонкий портативный SSD
Портативные SSD должны быть, очевидно, портативны. Они должны быть компактные и лёгкие, и если вам нужно именно такое устройство, чтобы быстро сохранить данные с камеры или дрона прямо в поле, то Silicon Power предлагает для вас отличное решение.
Новый портативный SSD Silicon Power модели PC60 имеет габариты 80х80 мм, что делает его одним из самых маленьких переносных накопителей. Благодаря толщине всего 11 мм, он полностью умещается на ладони и в любом кармане.
Его корпус имеет прочную конструкцию, благодаря которой он легко выдержит удары и падения, а благодаря кольцу, его можно прикрепить к ключам или повесить на шнурок.
Несмотря на компактные размеры, PC60 обладает отличными характеристиками. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen2 обеспечивает скорость до 10 Гб/с, порт Type-C гарантирует совместимость с современными устройствами. Флэш-память накопителя обладает скоростью чтения и записи на уровне 540 МБ/с и 500 МБ/с соответственно. Объём устройства составляет от 240 ГБ до 1,92 ТБ.