Silicon Power представляет ультратонкий портативный SSD

Портативные SSD должны быть, очевидно, портативны. Они должны быть компактные и лёгкие, и если вам нужно именно такое устройство, чтобы быстро сохранить данные с камеры или дрона прямо в поле, то Silicon Power предлагает для вас отличное решение.

Новый портативный SSD Silicon Power модели PC60 имеет габариты 80х80 мм, что делает его одним из самых маленьких переносных накопителей. Благодаря толщине всего 11 мм, он полностью умещается на ладони и в любом кармане.

Портативный SSD Silicon Power PC60

Его корпус имеет прочную конструкцию, благодаря которой он легко выдержит удары и падения, а благодаря кольцу, его можно прикрепить к ключам или повесить на шнурок.