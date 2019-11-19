Shuttle выпускает безвентиляторный ПК объёмом 1,3 литра

Немецкая компания Shuttle расширила модельный ряд своих малогабаритных компьютеров новым устройством DS10, которые получились очень компактными — всего 1,3 литра.

Эти модели сменят ряд DS77, который также обладал корпусом объёмом лишь 1,3 л. Все новые модели безвентиляторные, что означает их абсолютную бесшумность. Также это означает отсутствие пыли внутри корпуса, что позволяет эксплуатировать машины в режиме 24/7.

Миникомпьютер Shuttle DS10

Шасси выполнено из стали. Оно имеет габариты 20х16,5х4 см и в нём достаточно места для установки 2,5” накопителя и 2 планок 2xSO-DIMM, гарантируя максимальный объём ОЗУ равный 32 ГБ. Также в корпусе есть место для двух устройств M.2-2280. Первый слот занят модулем WLAN /Bluetooth, а второй остаётся свободным.

Из интерфейсов в DS10 доступны видеовыходы HDMI 2.0a и DisplayPort 1.2, для совместимости сохранён и VGA . Имеется порт COM, 2xUSB 3.1 Gen 2 и 2×Intel Gigabit Ethernet. На фронтальной панели расположились дополнительные порты 2xUSB 3.1 Gen 2, 4xUSB 2.0, ридер карт и аудиовыход.

Взрывная диаграмма Shuttle DS10

Если вы думаете, что DS10 — это слабые машины, то вы ошибаетесь. Самая скромная версия, DS10U, основана на Celeron 4205U и стоит 240 евро. Старшая же версия, DS10U7, имеет 4-ядерный 8-поточный процессор Core i7-8565U, однако за него Shuttle просит 712 евро. Есть ещё промежуточные варианты, DS10U3 на базе Core i3-8145U за 448 евро и DS10U5 на базе Core i5-8265U за 556 евро.