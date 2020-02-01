Sharp представил новое персональное звуковое устройство Aquos Sound Partner

Компания Sharp представила персональное звуковое устройство нового типа, которое позволяет слушать музыку, телевизор, использовать контент виртуальной реальности по-новому.

Новое лёгкое устройство комфортно размещается на шее и обеспечивает отличное звучание. Гаджет под названием Aquos Sound Partner обеспечивает богатое звучание по беспроводному интерфейсу, при этом не требуется использование наушников какого-либо типа. Это позволяет наслаждаться качественным звуком, сохраняя взаимосвязь с окружающим миром.

Aquos Sound Partner

Сверхлёгкая конструкция весит 88 грамм, так что на шее она просто не ощущается. Встроенного аккумулятора в Aquos Sound Partner хватит на 14 часов использования, то есть, на весь день.

Aquos Sound Partner

По информации Sharp, несмотря на отсутствие прямого контакта с ушами, Aquos Sound Partner обеспечивает насыщенное звучание, а высококачественная разработка и патентованная технология звуковой вибрации обеспечивает реалистичные басы.

Устройство подключается по Bluetooth. Оно может использоваться в качестве гарнитуры, а трансляцию звука можно осуществлять одновременно на два таких устройства.

Aquos Sound Partner

Звуковая система Sharp Aquos Sound Partner доступна для приобретения по цене 170 долларов в различных цветах, включая чёрный, белый, синий и розово-золотой.