Sharkoon анонсирует легковесную мышь Light² 200

Компания Sharkoon Technologies представила новую мышь модели Light² 200, которая характеризуется массой всего лишь 62 грамма.

Мышь имеет перфорированную сотовую структуру, которая и позволяет облегчить конструкцию до 62 грамм, что делает её самой лёгкой игровой мышью на рынке. Также она имеет пять ножек из политетрафторэтилена, что обеспечивает отличное скольжение.

Общий вид мыши Sharkoon Light² 200

Внешний вид мыши можно изменить. Так, верхняя сотовая крышка является съёмной, её можно заменить на крышку закрытого дизайна, что добавит мыши 3 грамма. Мышь имеет две зоны RGB подсветки и 6 кнопок, которые программируются через фирменное приложение. Две главные кнопки мышь реализованы на микропереключателях Omron, которые рассчитаны на 20 миллионов нажатий.

Опоры мыши Sharkoon Light² 200

Вариации подсветки мыши Sharkoon Light² 200

В качестве датчика перемещения используется PixArt 3389 разрешением 16 000 DPI . Разрешение датчика можно менять по семи ступеням.

Упаковка мыши Sharkoon Light² 200

Сверхлёгкая игровая мышь Light² 200 доступна для приобретения по рекомендуемой цене 50 евро.