be quiet! выпускает процессорный кулер Shadow Rock 3 с тепловыми трубками диаметром 6 мм

Компания be quiet! обновила свой кулер Shadow Rock 3, и он получил разительные изменения, по сравнению с прошлой версией.

Так, вместо четырёх 8 мм тепловых трубок теперь кулер имеет пять 6 мм с прямым отводом тепла от процессора, что ускоряет теплопередачу. Также обновился и вентилятор. В новой версии используется высокоскоростной Shadow Wings 2 диаметром 120 мм с ШИМ-управлением. Вентилятор продувает воздух через радиатор, при этом шумит кулер не более чем на 24,4 дБ, даже на максимальной скорости. Тем же, кому такого охлаждения окажется недостаточно, могут самостоятельно установить на радиатор второй вентилятор.

Общий вид кулера и упаковки Shadow Rock 3

Проведённые в конструкции изменения позволили уменьшить число пластин радиатора с 51 до 30, что повлекло снижение массы со 1120 грамм до 716 грамм. Это заметно снижает нагрузку на материнскую плату.

Радиатор кулера Shadow Rock 3

Обновлённый кулер обладает производительностью, достаточной для охлаждения процессоров с TDP до 190 Вт, что позволяет его использовать при разгоне любого мейнстримного процессора.

Система охлаждения Shadow Rock 3 получил ассиметричную конструкцию, со сдвигом радиатора к решёткам корпусной вентиляции. Также это облегчает доступ к оперативной памяти и не перекрывает её подсветку.

Монтаж кулера Shadow Rock 3 на материнской плате

Система охлаждения be quiet! Shadow Rock 3 совместима со всеми современными сокетами от Intel и AMD (кроме TR4 и sTRX4). Цена на кулер составляет 50 долларов США.