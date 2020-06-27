Sega создаёт туманные игры

Компания Sega создаёт технологию, которую она называет «туманные игры». Её суть состоит в том, чтобы использовать распределённые вычисления как в облаке, только вместо мощных центров обработки данных предлагается использовать игровые автоматы.

По информации японского журнала Famitsu, концепция облачных игр основывается на широкой инфраструктуре игровых автоматов Sega, расположенных в большом числе игровых центров. По мнению компании, эти игровые автоматы могут обслуживать потоковый игровой контент для домашних геймеров, без привлечения гигантских ЦОД, таких как использует Google Stadia.

Идея переноса вычислений на небольшие узловые устройства не нова. К примеру, Cisco использует эту концепцию для интернета вещей с 2014 года. А с 2018 года этот подход закреплён стандартом. Однако применение игровых автоматов для доставки игрового контента — это новое решение. И оно вполне может прижиться в Японии. Дело в том, что в этой стране весьма популярны аркадные игровые центры. Они широко распределены по всей стране, а сами игровые автоматы обладает довольно производительным аппаратным обеспечением.

В статье говорится, что эти игровые центры заняты максимум по 8 часов в день, а в остальное время вся вычислительная мощь простаивает. К тому же, сейчас эти центры опустели из-за пандемии. Так что идея туманных игр выглядит вполне логичной.