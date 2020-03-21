Seasonic выпускает блок питания по концепции Connect

Компания Seasonic анонсировала новый сертифицированный по требованиям 80PLUS GOLD блок питания из серии Connect. Его главной особенностью стал кабельный хаб, крепящейся к корпусу за материнской платой при помощи магнитов.

Первым блоком питания по концепции Connect стала модель SSR-750FA, которая предлагает мощность в 750 Вт и сертификацию 80Plus Gold. Как видно на снимках, компания предлагает блок питания с чёрной отделкой, но лишённый кабелей или разъёмов для них. Все подключения осуществляются на отдельном модуле.

Блок питания Seasonic Connect SSR-750FA с выносным хабом

Этот модуль крепится на магнитах к обратной стороне опорной платформы материнской платы. Благодаря такому размещению можно укоротить все кабели и понизить степень хаоса внутри корпуса. Сама же платформа подключается к БП одним толстым жгутом.

Монтаж хаба блока питания Seasonic Connect SSR-750FA на корпусе

Блок питания имеет длину 135 мм и предлагает 6 функций защиты, включая защиту от перегрузки, повышенного напряжения, пониженного напряжения, повышенного тока, перегрева и короткого замыкания. Номинальный срок наработки на отказ составляет 150 000 часов.

Комплект поставки блока питания Seasonic Connect SSR-750FA

Цена на блок питания пока не называлась, но вряд ли он будет дешёвым.