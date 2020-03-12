SeaSonic выпускает три новых премиальных безвентиляторных блока питания

Три года назад компания SeaSonic удивила многих, выпустив блок питания, лишённый вентилятора. Теперь в её портфеле появилось три новых модели.

Компания анонсировала три новых продукта, которые пополнят линейку SeaSonic PRIME Fanless TX. Многие производители выпускают блоки питания, работающие в тихом режиме большую часть времени, однако при высокой нагрузке они включают вентилятор. Новые блоки примечательны тем, что вообще не имеют вентиляторов, но при этом предлагают довольно большие мощности. Всё это говорит о большом вкладе инженеров в проектирование электроцепей. Также это говорит об использовании высококлассных компонентов. Косвенным подтверждением тому является Titanium-сертификация эффективности БП. Это самый высокий класс.

Блок питания Seasonic TX-700

Представленные БП имеют мощности в 450 Вт, 600 Вт и 700 Вт. Таких значений хватит для большинства современных компьютеров, которые будут работать тихо даже при высокой нагрузке. Поскольку это блоки премиального класса, они, конечно же, полностью модульные.

Спецификации безвентиляторных блоков питания SeaSonic PRIME Fanless TX

Пока ни цены, ни даты выпуска на новые БП SeaSonic не сообщается.