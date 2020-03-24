Seagate выпускает первые PCIe-SSD для коммерческих NAS

Компания Seagate анонсировала расширение линейки накопителей IronWolf, выпустив первые PCIe- SSD , созданные для коммерческих NAS. Устройства IronWolf 510 предназначены для обеспечения работы в режиме 24/7 при скорости передачи данных до 3 ГБ/с. Скорость записи достигает 1000 МБ/с.

Надёжности накопителя достаточно для перезаписи одного устройства в день. Устройства IronWolf 510 предлагаются в объёмах от 240 ГБ 1,92 ТБ, что делает их идеальным решением для «малого и среднего бизнеса, а также креативных профессионально, использующих NAS».

Среднее время наработки на отказ составляет 1,8 миллиона часов. При этом производитель предлагает двухлетнюю гарантию на бесплатное восстановление данных и пятилетнюю ограниченную гарантию на устройства.

NAS с SSD серии IronWolf

По словам Мэтта Рутледжа, старшего вице-президента Seagate, представленные устройства стали первыми M.2 NVMe- SSD , созданными для NAS. В основе устройств лежит памяти 3D-TLC. Накопители работают по стандарту PCIe G3 ×4, NVMe 1.3.

Накопители Seagate IronWolf 510 доступны по цене от 120 до 540 долларов США, в зависимости от объёма.