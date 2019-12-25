Двухрычажные HDD Seagate MACH.2 позволяют удвоить производительность

Главной проблемой жёстких дисков является их медленный доступ к данным. И чем больше объём накопителя, тем больше времени требуется, чтобы найти нужные данные и обеспечить к ним доступ. Однако с ростом объёма хранимых данных нужно ускорять доступ к ним.

Компания Seagate предложила решать данную дилемму используя несколько рычагов с головками в одном жёстком диске. Пока у компании существуют модели с двумя рычагами, и такая конструкция себя оправдывает.

Концепция двухрычажного винчестера Seagate

Компания Microsoft применила двухрычажные винчестеры Seagate Exos 2X14 объёмом 14 ТБ в серверах Azure, что позволило увеличить производительность на 75—95%, по сравнению с традиционными жёсткими дисками.

Двухрычажный винчестер MACH.2

Сравнение пропускной способности винчестеров с двумя и одним рычагами

По сути, Microsoft проводила стресс-тестирование и подтвердила эффективность новой конструкции Seagate, продемонстрировав практически двукратное увеличение пропускной способности.