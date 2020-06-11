Seagate выпускает SATA-SSD для геймеров

Компания Seagate выпустила новый твердотельный накопитель FireCuda 120, «разработанный для геймеров, требующих скорость, надёжность и высокую ёмкость».

Однако учитывая, что речь идёт об обычном 2,5” SATA -накопителе, сложность говорить обо всех названных преимуществах. По сути, FireCuda 120 отличается от любого другого SSD лишь фирменной упаковкой и раскраской.

SSD Seagate FireCuda 120 в упаковке

Что касается характеристик, то они заурядные. Скорости последовательного чтения и записи составляют 560 МБ/с и 540 МБ/с. Наработка на отказ составляет 1,8 миллиона часов, а надёжность работы — 5600 перезаписанных терабайт. Гарантия составляет 5 лет. Примечательно, что данные о скорости случайного доступа не предоставлены.

SSD Seagate FireCuda 120

Накопители FireCuda 120 предлагаются в объёме от 500 ГБ до 4000 ТБ. Цена же на него вовсе не малая. Так, за младшую версию производители просят 115 долларов, а за старшую — 770 долларов. В общем, сомнительное предложение.