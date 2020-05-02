Creative обновляет звуковую карту Sound BlasterX AE-5 до версии Plus

Компания Creative добавила в свой модельный ряд новую звуковую карту Sound BlasterX AE-5 Plus, главным отличием которой от прошлой версии, без «Plus», стала поддержка энкодеров Dolby Digital Live и DTS Connect при подключении внешнего усилителя.

Функции окружающего звучания поддерживают дискретные системы на 5.1-каналов и виртуальный окружающий звук в наушниках на 7.1-каналов. Также карта получила обновление программного обеспечения Sound Blaster Command с улучшенным пользовательским интерфейсом. В нём имеется Acoustic Engine с кастомизиуемой технологией обработки звука и Scout Mode, для выделения важных игровых звуков, таких как шаги или щелчки оружия при передёргивании затвора и перезарядке.

Звукова карта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Что касается стандартов звучания, то карта может работать в режиме стерео при 32 бита / 96 кГц (при прямом подключении 32 бита / 384 кГц). В режиме 5.1-каналов и при выводе на наушники — 32 бита / 96 кГц, при оптическом подключении — 24 бита / 96 кГц. Карта устанавливается в слот PCI -Express и требует лишь одну линию связи.

Из собственных портов ввода-вывода у неё имеются выход на наушники, 3 линейных выхода, цифровой оптический выход, и один гибридный линейный/микрофонный вход.

Цена на звуковую карту Sound BlasterX AE-5 Plus не называется, но скорее всего, она будет стоить дешевле 200 долларов.