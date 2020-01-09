Samsung представила SSD со скоростью до 6500 МБ/с

Южнокорейский гигант Samsung на выставке CES 2020 представил M.2 NVMe SSD с рекордными скоростными характеристиками.

Накопитель Samsung 980 Pro, предназначенный для шины PCIe Gen4, обеспечивает скорость последовательного чтения на уровне до 6,5 ГБ/с, а последовательной записи — 5 ГБ/с.

Для достижения этих скоростей компания разработала собственный контроллер и улучшила память 3D-V- NAND для обеспечения большей энергоэффективности. Повысить скорость доступа к памяти удалось за счёт увеличения стека V- NAND до 128 слоёв.

SSD Samsung 980 Pro

К сожалению, Samsung не предоставила более подробную информацию о модели 980 Pro. Известно лишь, что она будет доступна в вариантах объёмом 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.